Décès de Sidya Ndiaye : Le témoignage de Mamadou Talla, ministre des collectivités territoriales

Le ministre des collectivités territoriales, de l’aménagement et du développement des territoires a assisté à l’inhumation du syndicaliste Sidya Ndiaye et en présence de plusieurs de ses camarades devant qui il a tenu des mots en guise de témoignage. Mamadou Talla se rappelle d’un homme généreux et dévoué. Un homme qui s’est toujours battu pour la cause des travailleurs des collectivités territoriales.