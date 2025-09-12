Décès de Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké : Khalifa Sall présente ses condoléances

Le leader de Taxawu Sénégal, Khalifa Ababacar Sall, est très touché par le décès du khalife de Darou khoudoss, Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké. Selon l’ex maire de Dakar, l’homme fut doué d’une grande intelligence et constituait une sommité qui a rendu service à son pays. C’est ainsi qu’il a adressé ses condoléances au khalife général des mourides ainsi qu’à l’ensemble de la communauté mouride avant de prier pour le repos de son âme.



"J’ai appris avec une profonde tristesse le rappel à Dieu de Serigne Ahmadou Makhtar Mbacké, khalife de Darou Khoudoss et fils du premier khalife de Cheikhoul Khadim. Avec sa disparition, le Sénégal perd un intellectuel éminent, diplômé des universités, qui a consacré toute son existence au service de l’État, de la religion et au progrès économique, en tant que producteur agricole ayant largement contribué au développement national.

J’adresse mes sincères condoléances au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, ainsi qu’à l’ensemble des talibés."