Décès de Moustapha Ba : les résultats de l'autopsie attestent que la mort n'est pas naturelle (Procureur de la République de Dakar).

Après le communiqué du procureur de la République ordonnant l'ouverture d'une enquête et une autopsie sur la dépouille de l'ancien ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha Ba, les résultats de l'autopsie attestent que la mort n'est pas naturelle, selon un communiqué du parquet de Dakar.



« Les résultats de l'autopsie ordonnée tendant à déterminer les causes du décès du ministre Mamadou Moustapha BA ont révélé plusieurs éléments qui sont de nature à attester que la mort n'est pas naturelle », informe le procureur de la République dans son communiqué parvenu à Dakaractu, ce dimanche 10 novembre 2024.



Ainsi, poursuit-il, « pour les besoins des investigations qui nécessitent des actes d'enquête complémentaires, les formalités liées à la procédure de levée du corps et d'inhumation sont renvoyées à une date ultérieure ».