Décès de Moustapha Ba : Seydou Diouf se souvient de son sourire face aux défis à l’Assemblée

La levée du corps de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget, s’est tenue ce mercredi 13 novembre à 10 h 00 à l’hôpital militaire de Ouakam, suivie de l’inhumation le même jour à Nioro du Rip. À cette occasion, de nombreuses autorités ont tenu à rendre hommage à Mamadou Moustapha Ba lors de la cérémonie solennelle. Seydou Diouf fait partie de l’un d’eux qui a témoigné sur sa personne. Selon lui, Mamadou Moustapha Ba fut un homme, un cadre brillant et extraordinairement compétent, un homme infiniment humain et parfaitement généreux, mais un haut fonctionnaire de l’État, serviteur de l’État à la loyauté extraordinaire. « Les députés que nous sommes se rappellent toujours de ton sourire, de ta grande urbanité, de ta grande courtoisie, toi qui aimais cultiver l’art de la courtoisie. Et quelle que soit la difficulté, la puissance des interpellations, quelle que soit la situation dans laquelle nous étions dans nos droits à l’hémicycle, tu es toujours resté cet homme serein, cet homme calme, cet homme à l’écoute et tu prenais toujours soin de répondre à l’interpellation de chaque député, précise l’ex-député Seydou Diouf.