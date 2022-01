Débat de programme : Africa Jom Center et Oxfam confrontent les candidats.

La redevabilité et la transparence dans la gestion de la ville étaient les point sur lesquels Africa Jom Center et Oxfam ont mis les candidats en lice pour la ville de Dakar dans un débat d'idées et de programmes.



Ngouda Mboup, président du comité scientifique d'Afrika Jom Center est revenu sur le sens et l'importance de cette rencontre. « L'élection dans une démocratie. C'est une fête. Et la démocratie locale est une porte d'entrée de la démocratie. C'est pourquoi, nous avons initié un grand débat car la gestion d'une collectivité locale devrait permettre un débat serein entre les candidats en face du public », fait savoir le professeur de droit.



Par ricochet, cet acteur de la société civile a déploré les actes de violence qui vont crescendo depuis quelques jours. Des actes qui selon lui « sont causés par un manque de débat entre les candidats pour permettre aux citoyens de faire un bon choix »