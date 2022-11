Dangote Cement Senegal offre un Poste de santé estimé à plus de 67 millions FCFA aux populations de Keur Moussa

La Semaine du Développement Durable a été clôturée par l'inauguration d'un Poste de santé flambant neuf à Keur Moussa par le Directeur administratif et financier (Daf) de l'entreprise de cimenterie Dangote Cement Senegal (DCS). En effet, ce centre de santé qui vient s'ajouter à la longue liste de réalisations de DCS dans la commune de Keur Moussa a été réceptionné par l'infirmier chef de poste (ICP) en présence du sous préfet, du maire et des notables de ladite localité.

Pour sa part, le maire de la commune de Keur Moussa, Momar Ciss s'est dit très satisfait car depuis plus de 05 ans, la commune entretient une très bonne collaboration avec l'entreprise de cimenterie à la réalisation de beaucoup de projets.

Il a également saisi cette tribune pour répondre à la vieille doléance concernant la sécurité du Poste de santé. Il a, par ailleurs, pris l'engagement de résoudre ce problème devant l'ICP et le sous-préfet. "Le poste avait une ambulance médicalisée, aujourd'hui il a deux ambulances médicalisées et un corbillard. Nous avons prévu de doter de médicaments aussi le poste de santé bientôt", a-t-il dit.

Le Directeur administratif et financier, Ousmane Mbaye, est quant à lui revenu sur les différentes activités pendant ces trois jours de semaine de la durabilité avec des éléments du personnel administratif. "À l'occasion de ce dernier jour de la Sustainability Week c'est à dire 03 jours entièrement consacrés au développement durable officiellement lancé chez-nous à l'usine depuis le 26 octobre, cette étape à Keur Moussa marque le point d'orgue dont l'objectif principal est de nous mettre au service des communautés voisines par l'engagement volontaire de notre personnel", a-t-il rappelé. Selon lui, "cette inauguration revêt une importance capitale parce que la santé et le bien-être des populations sont une condition indispensable pour le développement des communautés". D'ailleurs, une Bonne Santé et un Bien-être, dira-t-il, figurent parmi les 07 objectifs de développement durable ciblés cette année par le groupe Dangote et sa filiale Dangote Cement Senegal dans leur stratégie de mise en œuvre de la Sustainability Week ou Semaine du Développement Durable au sein des communautés hôtes".

"Le 25 Novembre 2020, j'avais moi-même procédé à la pose de la première pierre en compagnie des autorités municipales de ce centre de santé. Dieu merci, il est aujourd'hui devenu une réalité. Le Poste de santé flambant neuf de Keur Moussa est un joyau constitués de 02 bâtiments R+1, une maternité composée d'une salle d'accueil, d'un bureau pour la sage-femme et d'un logement F3 pour la sage-femme. Quant à l'infirmerie, elle est composée d'un bureau pour l'ICP, d'une salle de soins ainsi que d'un logement F3 aussi pour l'ICP. L'infrastructure, dont la construction entièrement financée par Dangote aura au total, coûté plus de 67 millions", a expliqué le patron de DCS.

L'infirmier chef de poste, Bathie Dièye a magnifié ce geste de haute portée de l'entreprise de cimenterie non sans souligner que "le poste compte des jeunes dynamiques qui ne ménagent aucun effort pour assurer la santé des populations de la zone. "Mention spéciale à l'infatigable partenaire Dangote pour son engagement et sa dévotion auprès des populations des communes hôtes. La population de Keur Moussa et nous techniciens de la santé, remercions du fond du cœur la cimenterie Dangote pour ce bel édifice qui répond aux normes sanitaires et qui va contribuer au développement et au renforcement des indicateurs de performance par le biais de la fréquentation", a-t-il soutenu. Il a terminé en remerciant le groupe Dangote Cement Senegal pour son engagement auprès des populations impactées par l'entreprise de cimenterie.