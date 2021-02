Dakaractu rétro : L'affaire Sonko et le salon de massage, les violentes manifestations, la campagne de vaccination au menu...

Dans ce numéro de Dakaractu rétro, la rédaction revient en brèves et en images sur les sujets qui ont rythmé la semaine. C'est ainsi que l'affaire dite " Sweet beauté " mettant en cause le député et leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, a été largement relayée. De la plainte déposée, à la sortie médiatique de Sonko en passant par les manifestations et les incidents qui s'en sont suivis, la procédure de levée de l'immunité parlementaire du député de Pastef, retour sur une semaine où la préparation de la campagne de vaccination et les impacts de la Covid-19 au Sénégal ont été largement relayés.