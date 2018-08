Dakar, capitale africaine de la formation professionnelle : vers une autonomisation en matériel didactique

Le ministre de la Formation professionnelle a clôturé ce vendredi 17 août la 19e édition du séminaire de formation des formateurs venus de 10 pays de la l'Afrique. La cérémonie, qui a débuté ce jeudi pour deux jours, s’est tenue dans l'amphi du Centre de formation polytechnique CFPT Sénégal-Japon. Elle porte sur deux thèmes dont l'un traite de la réalisation de matériels didactiques pour la programmation des microcontrôleurs et l'autre, de la conception et la réalisation d'une mini centrale solaire photovoltaïques d'injection au réseau public.

Ainsi, 20 formateurs ont reçu des attestations à la fin de ce séminaire. Le ministre de la Formation professionnelle les exhorte à transmettre ce savoir-faire et cette expérience à ceux de leurs pays respectifs pour qu'enfin ils avancent vers l'autonomisation en matière de matériels didactiques. Après avoir visité les installations réalisées dans le (CFPT) par ces techniciens, le représentant de la Jica, partenaire du gouvernement sur ce projet, ont affiché une grande satisfaction quant au progrès noté dans le sous-secteur.