Dakar/Stationnement des véhicules sur la voie publique : le sous-préfet et les agents municipaux rétablissent l’ordre en ville

Après le communiqué partagé ce mardi par le sous-préfet de la commune de Dakar Plateau, le docteur Djiby Diallo, les premières opérations de dégagement de la voirie se sont bien déroulées le mercredi 11 en centre-ville.







Ces opérations planifiées, ont démarré par l’axe de la place de l’indépendance pour continuer vers l’avenue Léopold Sédar Senghor allant à l’avenue de la République.



Pour le sous-préfet, ceci est la première phase qui consiste d’abord à régler le problème de stationnement des véhicules sur la voie publique avant le déroulement du plan d’action qui nettoiera carrément la zone et avant de mettre sur place des agents de contrôle.







Cependant Djiby Diallo a beaucoup félicité l’esprit de compréhension des uns et des autres, car dès que les annonces sont tombées la plupart des vendeurs avaient déjà quitté les lieux avant leur arrivée. «A notre arrivée les axes et boulevards qui étaient jadis occupés ont été libérés, pour ceux qui n’ont pas pu déplacer leur véhicule, ils ont été immobilisés » dit-il.







Ces opérations vont cependant se poursuivre durant toute la semaine, ainsi le sous préfet appelle les occupants à plus de compréhension et demande à ceux qui stationnent sur les axes de la route à prendre leur responsabilité et à les quitter dans les brefs délais.