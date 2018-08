Dakar-Sondage TV et Radio : Tfm en tête (51%) ; Rts (12,4%) ; RFM (35,4%) ; ZIK FM (26,7%)

AUDIENCE TV ET RADIO



• Chaine de télévision la plus suivie

A la question de savoir quelle est la chaine de télévision la plus suivie par les dakarois, les réponses sont présentées ci-dessous. TFM regardée par 51% des Dakarois vient en première position avec une large avance sur l’ensemble des autres chaines.



La RTS 1 se positionne second avec 12,4% des téléspectateurs.









La principale raison évoquée par les téléspectateurs est liée aux informations données par ces différentes chaines. A cela s’ajoute pour la chaine TFM l’intérêt pour les séries télévisées. Dans une moindre mesure on a le patriotisme comme motivation pour suivre cette chaine.





• TFM, en tête des chaines télé les plus fréquemment suivies par les d akar ois

La TFM s’affiche comme la chaine de télévision la plus fréquemment suivie à Dakar avec tous les jours 68% des Dakarois comme audience. A l’échelle hebdomadaire on a 18,4% supplémentaires. La deuxième chaine la plus régulièrement regardée est SEN TV avec 37,4% d’audience journalière auxquelles s’ajoutent 32,4% des dakarois à l’échelle hebdomadaire. Ces deux chaines sont suivies de 2STV et RTS1. Les deux chaines les moins suivies sont LAMP FALL TV et WALFADJRI avec respectivement 63,6% et 42,8% des dakarois qui déclarent ne jamais les regarder.





• Radio la plus écoutée des dakarois

En ce qui concerne les médias audio la radio que les dakarois déclarent écouter le plus est RFM avec 35,4% des Dakarois. Elle est suivie de ZIK FM avec 26,7% d’auditeurs.











De façon générale, les auditeurs écoutent ces chaines de radio en raison des informations qu’elles donnent et des émissions qui s’y déroulent. La présence de divertissement et de musique est très évoquée comme raison d’écouter ZIK FM en particulier.



• Fréquence d’écoute des différentes radios par les dakarois

Pour ce qui est de la fréquence à laquelle les différentes chaines de radio sont écoutés par les dakarois, l’ordre précédent s’imposent à nouveau. Plus de la moitié des auditeurs déclarent écouter RFM tous les jours ou presque. Pour ZIK FM, ce pourcentage est de 42. Viennent à sa suite : SUD FM, WALFADJRI et LAMP FALL FM avec respectivement 20,5%, 9,1% et 7,5% des auditeurs dakarois au quotidien.