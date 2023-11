Dakar-Plateau : Le centre-ville débarrassé de ses tas d’immondices, des installations anarchiques et non réglementaires

Le ministère de l’urbanisme et du cadre de vie et la commune d’arrondissement de Dakar Plateau accompagnés par le sous-préfet de l’arrondissement du Plateau ont procédé au désengorgement des artères et avenues du centre-ville. C’est ainsi que l’avenue Lamine Gueye a été débarrassée de toutes tabliers de commerce, de baraques et commerçants qui vendent la nuit.





Les autorités ont été aidées dans cette tâche pour les éléments de la SONAGED et du groupe de volontaires de la commune d’arrondissement regroupé au sein du groupement cadre de vie. Les bulldozers se sont débarrassés de toutes installations anarchiques et non réglementaires.







Chamsidine SANE