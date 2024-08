Dahirou Thiam DG ARTP: « l’ARTP compte mettre en place des mécanismes de régulation incitatifs pour faciliter l’accès aux services d’internet»

Le Directeur de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), M. Dahirou Thiam a rappelé l’intérêt des journées de concertation sur la régulation des communications électroniques, ouvertes ce 8 août, à Dakar. L’autorité qui s’exprimait lors du lancement officiel de ce rendez-vous national, renseigne que cette rencontre est le fruit d’une série de rencontres avec les acteurs du secteur.



« Aujourd’hui, l’ARTP s’inscrit dans cette démarche de concertation car dit-on l’expérience précéde la règle. Nous vivons une époque où les communications électroniques jouent un rôle central dans nos vies et l’importance croissante du secteur soulève des défis que nous devons aborder avec intelligence, dilligence, responsabilité et innovation. Notre volonté conformément aux objectifs assignés par les textes en vigueur est notamment de veiller à ce que l’utilisation et le déploiement des communications électroniques contribuent à faciliter la vie quotidienne des populations dans tous les domaines, à favoriser le développement économique social et culturel. Pour ce faire, l’ARTP de concert avec tous les acteurs compte mettre en place des mécanismes de régulation incitatifs pour faciliter l’accès aux services d’internet partout au Sénégal et à des tarifs abordables », a indiqué Dahirou Thiam qui a soulevé un certains nombre de défis à relever.



« La convergence des services, la nécessité de promouvoir et d’encadrer l’innovation, la cyber sécurité, la protection des données, la neutralité d’une aide sont devenus des priorités essentielles pour garantir un environnement équitable et sûr pour les utilisateurs et les fournisseurs de services », a souligné le directeur général de l’ARTP. Parmi les défis figurent aussi l’arrivée de la 5G, l’IA, les techniques de communication par satellite entre autres. Dahirou Thiam croit qu’il est crucial dans un contexte où le secteur des communications électroniques connaît des évolutions technologiques majeures d’évaluer pour espérer évoluer. Il a ainsi invité tous les acteurs à se mettre ensemble dans une logique collaborative pour tendre vers la création d’un environnement de régulation propice à l’innovation, à l’investissement et à la protection des utilisateurs pour un développement harmonieux du secteur.