Daara de l'Horreur / Touba Toul : Les Ombres du Daara – Un Scandale de Viols qui Révèle les Fissures d’un Système

Dans la petite localité de Touba Toul, nichée au cœur du Sénégal, un scandale d’une gravité exceptionnelle a éclaté, transformant un lieu d’apprentissage spirituel en théâtre d’horreur. Depuis avril 2021, une affaire de viols impliquant deux maîtres coraniques, M. Diouf et M.T. Amar, défraie la chronique et secoue les consciences. Accusés d’avoir abusé de quatre élèves mineures au sein de leur « daara » – une école coranique traditionnelle –, ces enseignants, censés incarner des figures d’autorité morale, se retrouvent aujourd’hui au ban des accusés. Ce drame, relaté avec précision par le quotidien L’Observateur, met en lumière non seulement les actes abjectes commis, mais aussi les failles d’un système éducatif informel où la vulnérabilité des enfants est trop souvent ignorée.



Une Prédation Méthodique dans un Lieu Sacré



Les victimes, A. Badiane, N.F. Faye, F. Tine et M. Faye, toutes âgées de moins de 16 ans au moment des faits, ont vu leur innocence brisée par ceux qui devaient les guider. Selon le récit poignant rapporté par L’Observateur, trois d’entre elles – N.F. Faye, F. Tine et M. Faye – désignent M. Diouf comme leur agresseur principal. Sous couvert de séances de récitation post-cours, ce dernier les convoquait individuellement dans sa chambre. Une fois la porte fermée à clé, l’espace d’apprentissage se muait en piège. Les jeunes filles, piégées par la peur et la soumission à l’autorité, ont raconté comment M. Diouf leur imposait des faveurs sexuelles, transformant un rituel éducatif en abus systématique. Ce schéma, qui révèle une préméditation glaçante, montre à quel point l’enseignant exploitait son statut pour satisfaire ses pulsions.



Pour A. Badiane, l’histoire est différente mais tout aussi révoltante. Elle accuse M.T. Amar, l’autre maître coranique, d’avoir abusé d’elle sous un prétexte anodin : nettoyer sa chambre. Profitant de cette tâche ménagère, il l’aurait rejointe pour la violer, utilisant son pouvoir pour réduire au silence une adolescente isolée. Ces récits, aussi distincts dans leur déroulement que convergents dans leur horreur, dressent le portrait d’un duo de prédateurs ayant transformé un « daara » en terrain de chasse.



Le Silence Brisé par le Courage d’une Victime



Pendant des mois, les quatre adolescentes ont enfoui leur traumatisme dans un silence oppressant. La honte, la peur des représailles et l’absence d’un cadre sécurisé pour dénoncer les abus ont muselé leurs voix. Mais un déclic est survenu avec N.F. Faye. Incapable de continuer à subir les assauts de M. Diouf, elle a commencé à fuir les cours, un comportement qui a intrigué son entourage. Interrogée sur cette attitude inhabituelle, elle a fini par craquer, révélant au grand jour les sévices qu’elle endurait dans les locaux du « daara ». Ce premier aveu, d’une bravoure saisissante, a eu un effet domino : encouragées par leur camarade, les autres victimes ont pris la parole, libérant une vérité longtemps étouffée.



Ce moment marque un tournant dans l’affaire. Comme le rapporte L’Observateur, des plaintes ont rapidement été déposées contre M. Diouf et M.T. Amar pour viols, pédophilie et détournement de mineures. Les deux hommes, inculpés de ces lourdes charges, ont été placés sous mandat de dépôt en attendant leur procès. La communauté de Touba Toul, abasourdie par ces révélations, s’est divisée entre ceux qui exigent justice et ceux qui peinent à croire qu’un tel scandale ait pu se produire dans un espace aussi révéré qu’un « daara ».



Une Justice en Suspens



Le procès des deux accusés, initialement prévu pour le lundi 24 février 2025 devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Thiès, n’a pu se tenir. L’absence de l’avocate de la défense a conduit les parties civiles à demander un renvoi, une requête acceptée par le juge qui a fixé la nouvelle audience au 15 avril 2025, selon les informations de L’Observateur. Ce report, bien que compréhensible sur le plan procédural, prolonge l’angoisse des victimes et de leurs familles, qui attendent une réparation après des années de souffrance. Pour elles, chaque jour supplémentaire est une épreuve, un rappel douloureux des blessures encore ouvertes.



Un Miroir Tendu à la Société Sénégalaise



Au-delà des faits, cette affaire soulève des questions profondes sur le fonctionnement des « daaras » au Sénégal. Ces écoles coraniques, souvent informelles et peu régulées, accueillent des milliers d’enfants issus de milieux modestes. Si elles jouent un rôle clé dans la transmission du savoir religieux, elles sont aussi, trop souvent, le théâtre d’abus – physiques, sexuels ou économiques. Les cas de maltraitance dans ces structures ne sont pas nouveaux, mais le scandale de Touba Toul frappe par sa gravité et sa résonance. Il expose les limites d’un système où le contrôle fait défaut et où les enfants, loin de leurs familles, deviennent des proies faciles pour des individus sans scrupules.



À Touba Toul, l’onde de choc continue de se propager. Les habitants oscillent entre colère, tristesse et incrédulité. Les parents, eux, s’interrogent : comment confier leurs enfants à des institutions dont la sainteté supposée cache parfois des abominations ? Les débats, qui agitent la localité depuis avril 2021, ne faiblissent pas et appellent à une réforme urgente : plus de supervision, plus de transparence, plus de protection.



Vers un Dénouement Judiciaire et Sociétal ?



Le 15 avril 2025 sera une date cruciale. Le procès de M. Diouf et M.T. Amar, s’il se tient, ne jugera pas seulement deux individus, mais mettra aussi en lumière les responsabilités collectives. Les victimes, soutenues par leurs familles et une partie de la communauté, espèrent une condamnation exemplaire qui envoie un message clair : nul ne peut abuser de son autorité en toute impunité. Pourtant, au-delà du verdict, c’est une prise de conscience plus large qui est attendue.



En attendant, les noms de A. Badiane, N.F. Faye, F. Tine et M. Faye résonnent comme un cri dans le silence. Leur courage a permis de lever le voile sur une réalité insoutenable. Reste à savoir si la justice saura honorer leur témoignage et si la société, enfin, ouvrira les yeux. À Touba Toul, une page tragique s’écrit, et elle marquera les esprits pour longtemps.