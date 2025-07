DSC: Le Journaliste Madiambal Diagne convoqué ce mardi

Le journaliste et patron du Groupe « Avenir Communication » vient de recevoir une convocation venant de la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC). Madiambal Diagne l’a lui-même, annoncé sur sa page X: « Je suis convoqué par la Police. J'ai demandé, au chargé de l'enquête, le Lieutenant Diallo de la Cybercriminalité, l'objet afin de préparer des documents et preuves au besoin. Il a indiqué ne pas pouvoir me le dire. Rv demain à 10h. J'y serai sans savoir ce qui me serait reproché », a publié le patron du journal « Le Quotidien ».