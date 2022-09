DJOULI GUEDJ GUI 2022 : Serigne Fallou Abdou Khadre Mbacké a dirigé la prière

La commémoration de la prière de Takusan dans l'Océan Atlantique par le Cheikh fondateur du mouridisme a vécu pleinement à la plage de Yoff-Diamalye cet après-midi du mercredi.



Cette prière commémorant celle effectuée par Cheikh Ahmadou Bamba dans la mer alors qu'il était sur le chemin de l'exil au Gabon le 21 Septembre 1895, a été dirigée par Serigne Fallou Abdou Khadre Mbacké l'imam de la grande mosquée de Touba, par ailleurs frère aîné du porte-parole du khalife général Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



Cet événement qui a réuni plusieurs fidèles venus de toutes les contrées de la capitale et d'autres localités du pays, a vu également la présence de plusieurs autorités religieuses et gouvernementales, comme le fils aîné et le porte-parole du Khalife général des Mouride, le nouveau ministre du commerce Abdou Karim Fofana, le ministre d'État Mbaye Ndiaye, les maires des Parcelles Assainies et de Yoff. Entre autres...