DIOURBEL: Un tragique accident sur l’autoroute Ilaa Touba coûte la vie à deux enseignants

La ville de Diourbel est plongée dans la tristesse après un accident survenu hier soir sur l’autoroute à péage, coûtant la vie à deux enseignants, Moustapha Dieng et Siga Diouf.



L’accident, dont les circonstances restent à préciser, a également fait plusieurs blessés, tous résidant à Diourbel. Les victimes ont été rapidement prises en charge par les équipes de secours, tandis que les autorités locales suivent de près l’évolution des blessés.



Cette tragédie suscite une vive émotion au sein de la communauté éducative et des habitants de Diourbel, qui rendent hommage aux disparus et expriment leur soutien aux familles éprouvées.



Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du drame.