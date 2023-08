DAROU KHOUDOSS - Serigne Modou Bousso Dieng active Ecotra pour le dégagement des eaux pluviales

Les inondations à Touba constituent un véritable casse-tête. Et le quartier Darou Khoudoss fait partie des zones les plus touchées, et ce, à moins de deux semaines du Grand Magal. Soucieux de soulager les populations, Serigne Ousmane Mbacké Gaïndé Fatma a invité Ecotra, par le biais de Serigne Modou Bousso Dieng, à faire le nécessaire. Une sollicitation aussitôt acceptée. L’entreprise que dirige Abdoulaye Sylla a, en effet, décidé de déployer la flotte déjà sur place dans la cité religieuse pour dégager les eaux. Le travail devra démarrer incessamment. Un engagement hautement salué par les populations qui ont, jusque-là, vécu des moments difficiles et compliqués.