DAKAR / 2ème tour Présidentielle Française : un faible taux de participation au vote a été noté contrairement au premier tour.

Les Français votent depuis ce matin pour le second tour de l’élection présidentielle, et comme en 2017, ils doivent trancher entre le président sortant, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Depuis huit heures, la diaspora française établie au Sénégal ne cesse de rallier les couloirs de l’école Jean de Mermoz de Ouakam pour accomplir son devoir citoyen. Pour eux, le scrutin semble bien se dérouler au Sénégal. Néanmoins, le pourcentage de participation au premier tour dépasse largement celui du second tour...