Cure-dents ou "sothiou" : Ces alliés trés "discrets" pendant le ramadan

Ahmed, la trentaine, sur sa moto à la Patte d’oie, s'est arrêté net pour acheter des cure-dents. Selon lui, les cure-dents ont une véritable utilité pendant le mois de ramadan. « Le cure-dent joue un rôle important pendant les journées du ramadan. Ça permet de garder la bouche propre et ça nous permet aussi d’occuper la bouche puisque nous les sénégalais, nous aimons manger. Mais ça permet aussi de garder les dents bien solides », révèle Ahmed, un usager.

Sur la même longueur d’onde, Ablaye Camara nous fait comprendre que

« le cure-dent nous permet de ne pas avoir une mauvaise haleine puisque, se brosser les dents dans la journée du ramadan n’est pas autorisé. Et en plus, le cure-dent à la bouche nous permet d’avoir une bouche humide même si nous ne buvons pas d’eau. Il y a beaucoup de secrets et de bienfaits à propos du cure-dent… » En ce début de ramadan, Dakaractu a fait un tour dans certaines artères de Dakar pour voir comment les sénégalais se sont appropriés ce petit instrument tant prisé par les jeûneurs.

Dans le vaste panorama des pratiques et traditions du ramadan, un outil humble et souvent indispensable se distingue chez les jeûneurs musulmans : le cure-dent. Alors que les croyants s'abstiennent de manger et boire du lever au coucher du soleil, les cure-dents, ces petits bâtons en bois de la taille d'un crayon, communément appelés "Sothiou" en wolof, deviennent des compagnons fidèles pour maintenir une hygiène bucco-dentaire optimale.