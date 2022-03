Crise à La Poste : Les syndicalistes annnoncent une intensification de la lutte et accusent l'État de tentative de liquidation...

L’Union Nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas) a tenu conjointement avec le Syndicat National des Travailleurs de la Poste et Télécommunication (SNTPT) une conférence de presse ce jeudi matin au sein du siège de la centrale.



Avec comme principal ordre du jour, « la situation de La Poste », Malick Fall, le secrétaire général adjoint de l'UNSAS et Ibrahima Sarr, le secrétaire général de la SNTPT, ont tour à tour pris la parole pour dénoncer une énième fois la mal gouvernance qui, selon eux sévit à La Poste.



"En lieu et place de la mise en œuvre de réformes efficaces, les pouvoirs publics abandonnent la Poste dans une gouvernance partisane... L'altitude de l'État du Sénégal est telle qu'il est légitime de se demander si sa volonté n'est pas tout simplement de liquider La Poste", lit-on dans leur déclaration.