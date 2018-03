Crash de l’hélicoptère de l’armée : « Les victimes sont toutes des parents ! » (Robert Sagna)

Le crash de l’hélicoptère de l’armée à Missirah, dans le Toubacouta, et qui transportait une partie de la famille de Robert Sagna, ministre conseiller auprès du Chef de l’Etat et ancien maire de Ziguinchor, l’a fait réagir depuis Ziguinchor.





Robert Sagna, qui devait être du voyage retour après que l’hélicoptère a transporté la dépouille de son jeune frère décédé dimanche et enterré lundi à Brin, dans leur village natal, a déclaré que cet accident était « une catastrophe » et que les victimes étaient toutes ses parents.



Selon lui, « ils sont tous des parents, d’une manière ou d’une autre. Ils sont directement proches, soit des cousins, soit des tantes, soit des sœurs. » Robert Sagna qui s’est dit « complètement atterré devant cette catastrophe », a ajouté ne pas avoir d’autre qualificatif que celui-ci.