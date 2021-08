Covid-19 / Variant Delta : « La mutation du variant Delta va continuer, on recommande aux populations d'aller se faire vacciner » (Rouguiatou Kâ)

Spécialiste en bactériologie, le professeur Rouguiatou Kâ est revenue sur les raisons de la baisse de la Covid-19. Selon elle, la vaccination en est la principale raison. C’est pourquoi elle exhorte les populations à aller se faire vacciner. « La constatation mondiale c’est qu’on découvre que la vaccination diminue les cas graves. Cela montre que la vaccination est efficace.



L’explication de la diminution des cas, c’est la vaccination parce que tout ce qui a été fait avant est toujours fait. Donc les effets que nous voyons ne peuvent être les conséquences de la vaccination. On doit recommander aux populations d'aller se faire vacciner », a-t-elle souligné lors de l’atelier de partage des résultats de l’évaluation externe de la qualité (EEQ) des analyses bactériologiques et parasitologiques.



Toutefois, elle souligne que « les micro-organismes en général ont pour vocation de muter. Et la mutation du variant Delta va continuer. Cela dépend de ce qui a muté dans le virus qui apporte la virulence. C’est un nouveau virus qu’on ne connait pas et qu’on continue à étudier. En plus, ce n’est pas à chaque patient qu’on fait le génotypage », fera-t-elle savoir.