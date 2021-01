Covid-19 / Le MSAS à la rencontre de l'Église : « Nous avons eu une écoute positive… Ils vont continuer à nous appuyer » (Ministre)

Le combat contre la propagation de la Covid-19 initié par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, s’intensifie jour après jour. Le MSAS, M. Abdoulaye Diouf Sarr, a rendu visite à l’église catholique pour discuter sur les mesures qui seront prises pour endiguer la pandémie. « Nous sommes là pour faire le point dans le cadre de la riposte, solliciter des prières et un accompagnement qui n’a jamais fait défaut. Nous avons eu une écoute positive. Ils vont continuer à nous appuyer…. », dira-t-il. Une occasion pour le MSAS de féliciter l’Eglise Catholique Sénégalaise pour l’action importante qui est en train d’être faite dans le domaine de la santé et de l’action sociale. Cette visite qui a eu lieu au Foyer de Charité du Cap des Biches ce 12 Janvier, a été sous la présence effective du Monseigneur Benjamin Ndiaye