Covid-19 : Le Dr Alioune Diouf distribue des masques et des flacons de gel dans les marchés et les différentes gares routières de Kaolack.

Le président du Mouvement national pour le patriotisme et le développement social (MNPDS), poursuit sa caravane de sensibilisation et de don de masques dans la commune de Kaolack.



Après avoir doté les candidats au Bfem de plus 6 500 masques et de flacons de gel, le responsable politique de l'Apr à Kaolack commune, a remis ça en " masquant " les usagers des gares routières (garage Nioro de Kaolack et garage Liberté), ainsi que les marchés de la ville de Mbossé.



À cette occasion, le docteur Alioune Diouf a beaucoup insisté sur la sensibilisation afin que les chauffeurs et leurs clients puissent respecter scrupuleusement les gestes barrières.



Les présidents des gares routières, après avoir remercié leur bienfaiteur, ont invité l'ensemble des responsables politiques de Kaolack à imiter ce geste pour sauver des vies...