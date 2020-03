Covid 19 : 144 touristes en provenance de Paris débarqués hier à Cap Skirring contrôlés négatifs.

Alors que le Sénégal a enregistré hier son troisième et quatrième cas positif au Covid 19, 144 touristes en provenance de Paris sont arrivés hier à l'Aéroport du Cap Skirring qui est l’une des plus importantes plateformes aériennes du Sénégal et la deuxième frontière aéroportuaire internationale sénégalaise.



Selon l’Agence des Aéroports du Sénégal (ADS) qui indique avoir renforcé de manière drastique ses contrôles de sécurité , les 144 passagers et l’ensemble de l’équipage du vol TO 1094 de ce mercredi 04 mars 2020 de la compagnie Transavia en provenance de Paris, ont tous été soumis à des contrôles sanitaires stricts et systématiques à l’aide d’une caméra thermique capable de détecter même dans une foule dense, toute personne présentant une température corporelle élevée ou suspecte.