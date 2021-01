Couvre-feu aux Hlm1/Bène Taly : Les manifestants tiennent tête aux forces de l'ordre.

Aux Hlm1 et à Bène Taly, les jeunes ont refusé de se plier à la mesure du couvre-feu. Pour afficher leur désaccord aux restrictions des autorités, ils ont pendant 3 tours d'horloge, tenu tête aux forces de l’ordre en allumant des pneus sur les voies de Rails Bi et celle menant au marché Mbabass. Plusieurs arrestations ont été notées du côté des manifestants. Chez les forces de l'ordre, on relève également des blessés par jets de pierre et de bouteilles en verre utilisées par les jeunes manifestants. Même la presse n'était pas épargnée, elle a été indésirable dans les parages...