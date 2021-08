Couverture maladie universelle : Les mutuelles de santé demandent la mise en place d'un cadre de concertation entre les différents acteurs.

À l’occasion du séminaire organisé pour l’ensemble des mutuelles et les acteurs de la CMU afin de faire le diagnostic de la couverture maladie universelle, les acteurs du secteur réclament la mise en place d’un cadre de concertation qui implique aussi bien les mutuelles de santé que l’ensemble des acteurs de ce secteur.



« Nous avions constaté qu’il n’y a pas un cadre de concertation avec les différents acteurs du secteur et les mutuelles et c’est dans ce sens que nous avons proposé au terme de la rencontre, une meilleure amélioration de la couverture maladie universelle, mais aussi la mise en place d'un cadre de concertation entre mutualistes et l'ensemble des acteurs », a plaidé le Président des mutuelles de santé communautaire du Sénégal, André Demba Wade.



Une demande qui est loin de tomber dans l’oreille d’un sourd d’autant plus que le conseiller technique en charge de la couverture maladie universelle au ministère du développement communautaire, Djibril Faye, rassure que cela est déjà pris en compte avec la mise en place d'un comité de pilotage national pour le développement de la couverture maladie universelle au Sénégal.





« L'État est en train de faire de sorte que les recommandations des mutuelles puissent être prises en compte pour aller dans le bon sens. Parce que c'est ce qui aidera à avoir un système performant et efficace. Ce qui est déjà prévu avec la mise en place d'un comité de pilotage national de développement pour le développement de la couverture maladie universelle au Sénégal, mais également un comité technique dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle stratégie qui sera élaborée au sortir des résultats de l'évaluation externe que nous sommes en train de mener au sein du ministère du développement communautaire », précisera Djibril Faye…