Coupe du monde Qatar 2022 : Découvrez toutes les innovations avec un camp de base géant pour les 32 équipes qualifiées…

D’après la FIFA, cette Coupe du Monde 2022 sera unique en son genre. Car, elle offrira aux équipes tous les avantages de son « concept compact » ainsi que la chaleureuse hospitalité locale.



En effet, « les délégations des 32 nations qualifiées et leurs fans seront logés au même endroit », a déclaré Colin Smith, le directeur de la division Coupe du Monde de la FIFA.



Ainsi, les joueurs auront davantage de temps pour s’entraîner et récupérer entre les matches tout en profitant de l’ambiance qui régnera dans le pays.



« Nous nous réjouissons de pouvoir montrer aux supporters les installations haut de gamme aménagées par le Qatar pour accueillir leur équipe", a pour sa part indiqué Nasser Al Khater, le directeur général de FIFA World Cup Qatar 2022 LLC.



Le camp de base d’une équipe sera donc en même temps son quartier général pour toute la durée de la compétition. Le camp va combiner un site d’entraînement avec un hôtel ou une autre forme d’hébergement. Les structures d’hébergement comprennent des hôtels quatre ou cinq étoiles, des villas, des complexes hôteliers ou des logements non hôteliers, y compris des résidences d’académies sportives ou des logements scolaires/universitaires.



Trois types de sites d’entraînement seront utilisés pendant la compétition : clubs locaux, sites d’entraînement groupés et stades, rénovés ou construits à neuf.



Outre des infrastructures telles que des salles de soins, les équipes bénéficieront d’espaces communs à leur usage exclusif afin de préserver leur intimité tout en répondant aux protocoles élaborés en matière de sécurité.



Au total, 162 visites d’inspection ont été organisées par la FIFA depuis octobre 2019 au bénéfice des équipes qui ont pris part aux qualifications pour la Coupe du Monde 2022.







FIFA