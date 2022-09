Coupe du Monde Pâtisserie Africa 2022 : 1ère participation du Sénégal pour la catégorie Chocolat et sucre.

Huit pays africains vont se disputer le trophée de la plus prestigieuse compétition de gastronomie. Le Bocuse d’or Monde et la Coupe du monde de pâtisserie. Il s'agit notamment du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de l'Égypte, du Ghana, de l'Île Maurice, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie.



Le Sénégal participe pour la première fois dans la catégorie pâtisserie et sucre avec son groupe composé des deux meilleurs Chefs pâtissiers 2020, Chef Badji de l'hôtel Terrou-bi (au Chocolat) et Chef Younouss (au Sucre) représenteront fièrement nos couleurs. Ils se battront avec l'appui du peuple sénégalais pour faire du Sénégal le premier pays d'Afrique subsaharienne représenté dans la haute gastronomie mondiale.



Tous ces pays aspirent remporter la finale africaine dans le cadre du Tournoi Officiel des Chefs, mais seuls ceux qui accéderont au podium de la Coupe d'Afrique de la Pâtisserie et les deux premiers du Bocuse d'Or Afrique seront qualifiés aux finales mondiales.



Dans ce spectacle hors-norme, les talents les plus prometteurs de 21 pays rivalisent de créativité et expriment les tendances de leurs pays pour porter avec panache les valeurs et la culture de leur pâtisserie. Ces deux compétitions se déroulent chaque 2 ans pendant les années impaires au salon SIRHA à Lyon.