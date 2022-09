Coupe d’Afrique BOCUSE D’OR 2022 : ingrédients locaux et anciennes recettes dans son panier, le Sénégal compte défier les cuisines africaines.

L'Académie Bocuse d'Or Sénégal en collaboration avec ses partenaires, compte aller en compétition à la quête du trophée du meilleur chef de la gastronomie africaine et mondiale.



Annoncé par leur président, Chef Youssoupha Diémé, dans le cadre d’une conférence de presse ce jeudi, cette compétition va accueillir 9 participants qui vont participer à ce prestigieux concours de gastronomie. Représenté par le meilleur chef à l’échelle nationale, le Sénégal pour sa part prévoit d’emmener avec lui des ingrédients et des recettes purement locaux avec une touche de modernité qui pourra booster ses mets et mieux développer l’agro industrie.



Ainsi, ces deux trophées seront un nouveau sacre pour le Sénégal et vont promouvoir la Destination Sénégal et le Made In Sénégal à travers sa gastronomie.



Toutefois, la compétition du Bocuse d'Or Africa 2022 et la Coupe Du Monde de la Pâtisserie Africa 2022 se tiendront du 9 au 10 Septembre dans la ville de Dakhla au Maroc. Ensuite, les vainqueurs de chaque continent participeront à la finale mondiale au SIRHA, à Lyon, Ville de Paul Bocuse les 22 et 23 Janvier 2023, qui regroupe les 24 meilleurs chefs gastronomiques et les 20 meilleurs chefs pâtissiers du monde entier.