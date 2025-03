Couleurs et festivités : l'école Saint-Jean Las Palmas célèbre un Mardi gras haut en couleurs

Chaque année, Mardi Gras marque un moment fort du calendrier Chrétien. Célébré dans de nombreux pays, cet événement, qui précède le Carême, est synonyme de déguisements, de défilés et de gourmandises.



Festive et colorée, cette journée perpétue un héritage culturel tout en s’adaptant aux époques. Que ce soit pour les costumes, la musique ou la gastronomie, Mardi Gras reste une célébration incontournable à travers le monde.



Au collège Saint-Jean Las Palmas, la journée du mardi 4 mars a débuté par une caravane animée dans les environs de l’établissement, suivie d’un défilé dans la cour de l’école. Élèves et encadrants ont ainsi pu admirer une variété de déguisements représentant différentes professions et traditions. Hôtesses de l’air, gendarmes, sages-femmes, juges, ainsi que des personnages fantastiques et des tenues traditionnelles ont défilé sous des regards émerveillés...