Côte d’Ivoire : les partisans de Farba Ngom dénoncent une tentative de « liquidation politique »

Les partisans de Farba Ngom résidant en Côte d’Ivoire montent au créneau pour dénoncer la levée de l’immunité parlementaire de leur leader. Regroupés ce dimanche pour statuer sur la situation politique et judiciaire au Sénégal, ces militants de la diaspora évoquent, dans cette affaire concernant Farba Ngom, « une tentative de liquidation politique ». « Nous dénonçons une justice des vainqueurs. Et ce que nous craignons, c’est de voir le Sénégal sombrer à nouveau dans une scène de violences, comme nous l’avons vécu récemment », ont alerté ces partisans. Ces derniers ont manifesté leur soutien à Farba Ngom et se disent désormais engagés aux côtés de leurs compatriotes qui combattent « l’injustice ».