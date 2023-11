Cop 28: la délégation sénégalaise peaufine sa feuille de route.

La Conférence des Parties (COP28) de la Convention cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques (CCNUCC) se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis. Pour préparer cet événement international, une rencontre a été initiée, ce 16 novembre, à Dakar visant à appuyer la transition énergétique en vue de contribuer au relèvement de l'ambition climatique, de finaliser les discussions sur le premier bilan mondial de l'Accord de Paris, de se concentrer sur les conditions de mise en œuvre de l'objectif mondial en matière d'adaptation, d'améliorer le financement de l'adaptation et de progresser sur "l'opérationnalisation" du fonds pour les pertes et préjudices créé à la COP 27.



L’atelier a permis au Ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique de partager avec les membres de la délégation sénégalaise, les informations clés relatives aux principes des négociations climatiques, les enjeux liés à la COP et les modalités de participation du Sénégal. Une feuille de route dont compte s’appuyer la délégation sénégalaise pour mener à bien sa mission mais surtout plaider la cause africaine et particulièrement sénégalaise pour des décisions fortes tendant à la résilience des écosystèmes. Le secrétaire général du Ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Amadou Lamine Guissé qui a présidé l’atelier a profité de la tribune pour magnifier les efforts de l’Etat dans la lutte contre le changement climatique en magnifiant entre autres les projets innovants du TER, du BRT qui ont positivement participé à la réduction du réchauffement climatique.