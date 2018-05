Coopération décentralisée : L'axe Latmingué-Hooglede (Belgique) vivifié.

Le maire de la commune de Latmingué a, dans le cadre de la coopération décentralisée entre sa Commune et celle de Hooglede, effectué une mission d'une semaine en Belgique.



Les activités ont porté sur des rencontres de travail entre le maire de Latmingué et ses homologues ( Mme le maire de Hooglede) ou leurs représentants, des institutions publiques ainsi que des organisations de la société civile qui soutiennent les acteurs du secteur agricole dans les collectivités territoriales en Afrique.



C'est ainsi que Macoumba Diouf a procédé à la visite du site d'agréage et de commercialisation des fruits et légumes produits par les membres de la coopérative de producteurs (exploitations familiales) REO Veiling créée depuis 1975 et présidée par Mme le maire qui est elle-même productrice. Le directeur de l'horticulture s'est également rendu aux centres PLCT et VIVES qui s'occupent respectivement de la formation pratique des agriculteurs, notamment de la mécanisation et de la formation de techniciens machinistes. Un séjour de travail qui s'est terminé par l'organisation d'une soirée culturelle sénégalaise ponctuée par des prestations du groupe Djembé dirigé par Mr Sidy Cissokho, chef d'orchestre et originaire du village de Daga Youndoum Mbambara.



Rappelons que les recettes de cette soirée culturelle serviront au financement de projets d'intérêt public dans les domaines de la Santé (mise à disposition d'une ambulance ainsi que du matériel médical).



Dans le domaine de l'éducation il est prévu la construction et l'équipement de salles de classe, l'octroi de fournitures scolaires et de matériels informatiques...) dans la commune de Latmingué et dans d'autres communes du Sénégal. Au-delà de Hooglede, Macoumba Diouf s'est également rendu à Izegem qui est aussi une commune de la zone flamande.