Coopération : Dakar et Ryad veulent intensifier leur collaboration économique et commerciale

Dans le cadre de la troisième session mixte de la coopération bilatérale, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Excellence Aïssata Tall Sall et le ministre saoudien de l’investissement, son excellence Khalid Al Falih, ont procédé ce mardi 27 septembre 2022, au ministère des affaires étrangères, à la signature d’une convention pour la protection des investissements entre les deux pays. Ainsi, pour renforcer la coopération bilatérale axée sur des échanges économiques et commerciaux entre Dakar et Ryad, d’importants accords ont été signés tels que l’ouverture d’un pont aérien direct entre Dakar et Ryad et l’accord d’un conseil entres la fédération des chambre saoudienne et l’union national des chambres de commerces et d’industries pour permettre l’implication des deux secteurs privé dans ce partenariat.



En effet, le Sénégal et le royaume d’Arabie saoudite entretiennent d’excellentes relations économiques depuis 1977. Cette coopération bilatérale entre les deux pays ne cessent de s'accroître d’année en année, rien que pour l’année 2022, les deux pays ont eu des échanges économiques et commerciaux qui dépassent 40 millions de dollars contre 32 millions de dollars en 2021.



Selon Aïssata Tall Sall, Ministre des Affaires étrangère et des Sénégalais de l'extérieur, « cette coopération est historique, dense, profonde et très avantageuse pour le Sénégal, c’est l’une des coopérations les plus en vue dans notre pays... »