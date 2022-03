Convention fiscale : Négociations entre le Sénégal et la Gambie pour une élimination de la double imposition...

Le Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo et son collègue gambien Mamburay Njie se sont entretenus ce lundi matin autour d'une future convention fiscale entre le Sénégal et la Gambie. De l'avis du ministre des finances sénégalais, "la fiscalité applicable dans les deux États sur les mêmes revenus réalisés, constitue une source d'entrave à la libre circulation dès lors qu'elle n'empêche pas la double imposition d'un même revenu réalisé dans un État par une personne physique ou morale..."