Convention de Partenariat entre l'Unacois Yessal et une multinationale Russe.

L’Union nationale des associations de commerçants, opérateurs et investisseurs du Sénégal (UNACOIS YEESSAL) a annoncé la signature d'une convention de partenariat ce vendredi 6 Avril. Signature qui sera effective prochainement entre les parties que sont l'Unacois Yessal, le bureau économique du Sénégal en Russie et l'association regroupant les entrepreneurs musulmans vivant en Russie.

Cette association ne regroupe pas moins de 2.500 entreprises réparties entre 46 régions de Russie. Dans cette lancée, il est prévu une visite d'affaires au Sénégal du 23 au 30 Avril 2018, afin de permettre aux parties engagées, notamment la partie Russe, de faire l'état des lieux et de sceller ce partenariat.

A terme, les membres de l'Unacois Yessal comptent rester fidèles à leur nouvelle stratégie : faire de l'économie informelle, une économie industrielle. Ce qui est en adéquation avec les visées du PSE qui cherche à promouvoir le concept de diplomatie économique. Concept, visant à faire la promotion des intérêts économiques du Sénégal sur le plan international à travers les bureaux économiques sénégalais.