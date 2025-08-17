Contrôle routier durant le Magal 2025 : « 42 véhicules interpellés, 110 motos en fourrière, 1 887 000 francs CFA en amendes forfaitaires perçu »



La Police nationale se félicite du succès de ses opérations durant le Grand Magal de Touba. Dans son communiqué de bilan, elle a fait état des résultats de ses missions de contrôle routier, mais aussi de son volet d’aide et d’assistance.



Un bilan chiffré sur les routes

Les opérations de la police ont abouti à l'interpellation de 42 véhicules et à la mise en fourrière de 110 motos. De plus, les agents ont saisi 1 117 pièces et perçu un total de 1 887 000 francs CFA en amendes forfaitaires.



En revanche, le bilan humain des accidents de la circulation est lourd, avec :



65 accidents recensés, dont 6 mortels.

34 accidents ayant causé des blessures corporelles.

25 accidents ayant causé des dégâts matériels.

Assistance et soutien humanitaire

Dans le cadre de sa mission d’aide et d’assistance, la police a installé deux postes médicaux qui ont effectué 453 consultations et pris en charge 27 urgences sur place.



Sur le volet social, les postes avancés ont permis de retrouver 54 enfants égarés. Parmi eux, 26 ont été remis à leur famille et 28 ont été confiés aux services de l'enfance.



La Police nationale a remercié toutes les parties prenantes qui ont contribué à la réussite de ces missions.