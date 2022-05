Contrôle des listes : Parrainage validé pour la coalition Wallu Sénégal (mandataire)

C’est l’étape la plus redoutée quand on passe l’examen à la Direction générale des élections (Dge) en direction des Législatives du 31 juillet. Pour la coalition Wallu Sénégal, les parrains ont été jugés valables par l’administration électorale. L’annonce a été faite ce jeudi 12 mai 2022 par Lamine Thiam, mandataire de Wallu Sénégal. « Le procès-verbal de contrôle de parrainage a été reçu ce jeudi 12 mai par la Direction générale des élections. La coalition Wallu remercie l’ensemble des Sénégalais qui lui ont accordé leurs parrainages », a-t-il déclaré. Lors du tirage au sort effectué jeudi dernier, la coalition dirigée par maître Abdoulaye Wade, était classée 2ème sur 25 listes. Mais d’après le Directeur général des élections, les coalitions et partis politiques rejetés la fois passée viennent petit à petit...