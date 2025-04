Contentieux Luc Nicolaï - Pape Thiam devant la Cour d'appel de Dakar : Le promoteur et le directeur administratif du CNG condamnés

Par un arrêt du 8 avril 2025, la 2e Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar a rendu sa décision dans l'affaire opposant le promoteur de lutte Luc Nicolaï à Pape Déthialaw Thiam, représentant de la structure Xamnga.



La Cour a déclaré recevables les appels de la partie civile et, sur le fond, a infirmé le jugement précédent. Elle a statué que :



- Cheikh Luc Nicolaï est reconnu coupable d'escroquerie, de faux et usage de faux en écriture privée, et condamné à 6 mois de prison avec sursis, avec une contrainte par corps au maximum.



- Ndiame Diop, directeur administratif du CNG de lutte, est également reconnu coupable de faux en écriture privée et condamné à 3 mois avec sursis.



- Les deux prévenus devront verser solidairement une indemnité de 10 000 000 F CFA à la partie civile pour réparation des préjudices subis.



Contexte de l'affaire



Ce contentieux remonte à l'organisation du combat Modou Lo vs Ama Baldé. Pape D. Thiam (Xamnga) avait été sollicité par Luc Nicolaï et son équipe pour fournir une plateforme de streaming (Pay Per View), tandis que Nicolaï devait s'occuper de l'affiche du combat.



Pape Thiam accusait Nicolaï de l'avoir escroqué de 50 millions de F CFA, tandis que Ndiame Diop était poursuivi pour faux et usage de faux sur un document administratif. Après plusieurs procédures, l'affaire a abouti à cette décision, marquant un tournant dans le dossier.



Réaction de la partie civile



Le plaignant, qui affirme avoir dépensé plus de 30 millions de F CFA en frais judiciaires, se dit soulagé par cette décision, bien qu'il n'ait récupéré que 10 millions. Il évoque la possibilité d'un pourvoi en cassation pour obtenir une indemnisation plus importante, mais déclare pour l'instant s'en remettre au jugement.