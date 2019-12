Consultations médicales / HLM Grand-Yoff : Plusieurs femmes dépistées sur le cancer du col de l'utérus...

Les HLM Grand-Yoff ont accueilli ce week-end une journée médicale gratuite.

Lors de ces consultations, plusieurs femmes ont été dépistées sur le cancer du col de l'utérus.

Selon son initiateur, Ahmed Youssouf Bengelloune, l'objectif est "d'aider les autorités médicales de cette localité à prendre en charge les femmes. Car le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein constituent des fléaux qu'il faut combattre."

Chaque année, le cancer du col de l'utérus tue au moins 1.200 femmes par an, soit 4 femmes par jour. "Ce qui fait que ce fléau doit être combattu", souligne toujours Ahmed Youssouf Bengelloune.

Lors de cette journée médicale gratuite, plusieurs femmes ont bénéficié de consultation gynécologique, dépistage de cancer du col de l'utérus, et de traitement d'infections sexuellement transmissibles.

Même si l'initiateur de cette journée se félicite des effors consentis par le gouvernement pour la lutte contre le cancer, en introduisant le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, Ahmed Youssouf Bengelloune reste convaincu que des efforts restent encore à faire pour aider de nombreuses femmes qui n'ont pas accès à ce vaccin pour en bénéficier...