Constitution d'un large front républicain : L’appel de la LD à la mobilisation de la CDS pour la relance de la confédération de la Gauche plurielle

Dans une déclaration qui a sanctionné sa rencontre de ce week-end, la Ligue démocratique résolument ancrée dans l’opposition dit entendre « renforcer sa mobilisation, approfondir sa réflexion, et préparer avec soin les défis futurs, afin d'assurer une opposition forte et significative, capable de jouer un rôle prépondérant dans la scène politique nationale », lit-on.

Dans ce sens, le parti a mis un jalon de plus, la mise en place du mouvement des enseignants de la LD.





Pour faire face au régime incarné par le tandem Diomaye-Sonko, « le parti appelle à la mobilisation de la Confédération pour la Démocratie et le Socialisme (CDS), à la relance dynamique de la confédération de la Gauche plurielle, et à la constitution d'un large front républicain. Cette union doit se dresser fermement contre le pouvoir actuel, afin de préparer efficacement les prochaines échéances électorales, et d’assurer une opposition démocratique, très forte », s’exprime-t-il.





Depuis le 12 Juillet 2024, le nouveau régime a franchi le cap des cent (100) jours de gouvernance, offrant ainsi une occasion initiale pour évaluer ses premières orientations et la mise en œuvre de ses engagements. Ainsi, la LD, constate « avec une vive préoccupation que le gouvernement actuel semble s’éloigner des promesses faites durant la campagne électorale. Les développements récents soulignent des dérives inquiétantes dans plusieurs domaines ainsi que les reniements sur des questions sociétales sensibles, témoignent d’une déviation notable des principes de méritocratie, de transparence et d’équité », note ce parti de la gauche sénégalaise.