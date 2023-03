Consolidation des acquis démocratiques : Une nouvelle plateforme regroupant 64 organisations voit le jour

L’annonce de la mise en place d'une entité qui va regrouper plusieurs organisations pour lutter contre le régime de Macky Sall et particulièrement contre la question du 3e mandat a été faite ces derniers jours.

En effet, après la mise en place du M2D, l’opposition semble toujours être à la recherche de la bonne option face au régime actuel. En effet, 64 organisations politiques, syndicales, citoyennes, de la société civile et des personnalités indépendantes se sont jointes ce mercredi 22 mars 2023 à Dakar pour mettre en place une plateforme de lutte pour la défense et la consolidation des acquis démocratiques. Cette plateforme sera officiellement lancée très prochainement.



Cette plateforme aura comme but de lutter pour la préservation des fondamentaux de la démocratie qui selon elle, sont menacés par un processus électoral biaisé avec de réelles menaces qui pèsent sur la Constitution.



