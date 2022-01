Conservation des tortues marines : les ambitions du Plan national d'action pour la préservation des tortues marines.

Le Sénégal s'est engagé résolument dans une dynamique réelle et de mise en œuvre de politiques et programmes dont l'objectif ultime est "d'assurer la viabilité des populations de tortues marines présentes au Sénégal".



C'est à travers un atelier que les acteurs se sont réunis pour décrire la situation que vivent les tortues marines et plaider pour une stratégie de mise en œuvre. Ainsi, l’entretien des sites réhabilités est indispensable pour assurer la survie des tortues marines.



Plusieurs menaces pèsent sur les tortues marines, selon le Dr Djibril Diouck qui, par ailleurs, revient sur leur objectif général décliné en objectifs spécifiques : réduire les menaces identifiées, améliorer les connaissances et impliquer les communautés.



Dans ce programme, d'autres actions seront menées, notamment la mise en place d'un système d'adduction d'eau et surtout mener des campagnes sensibilisation pour mieux informer la population sur les tortues marines...