Conservation des produits agricoles : « Nous comptons installer 7 chambres froides dans chaque région du Sénégal »(Souleymane Ndoye, PCA SWAMI AGRI)

Le président du conseil d’administration de SWAMI AGRI, l’une des filiales de SENEGINDIA, se dit fier, après 15 ans d’activité, d’avoir contribué à une production significative d’oignons et de pommes de terre dans la région de Mbane, une commune située dans la région de Saint-Louis.



Après l’inauguration de cette 8e chambre froide dans la commune de Mbane, une étape importante vers l’augmentation de la chaîne de valeur agricole grâce à la conservation des produits frais et à la réduction des pertes post-récoltes, SWAMI AGRI prévoit d’étendre ses activités à d’autres régions du Sénégal. C’est dans ce cadre que le PCA du groupe a annoncé, en accord avec le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Souveraineté Alimentaire, un programme de construction de 7 chambres froides dans chaque région du Sénégal.



Cette initiative vise non seulement à contribuer à l’effort de création d’emplois dans lequel SENEGINDIA et toutes ses filiales se sont engagés, mais aussi à participer à la quête de sécurité alimentaire.