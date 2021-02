Conservation de vaccins : 1.117 nouveaux congélateurs réceptionnés par le ministère de la santé.

Le ministre de la santé et de l'action sociale s'est rendu ce vendredi à l'Hôpital Fann précisément à la direction de la prévention pour voir le dispositif de conservation. Ceci, dans le cadre de la préparation de la stratégie nationale de vaccination.

Il s'agit donc pour le ministre de la santé et de l'action sociale, de réceptionner 1.117 réfrigérateurs homologués par l'OMS pour la conservation de vaccins entre 2 et 8° destinés aux postes de santé, aux dépôts de district et de région. Ces réfrigérateurs viennent s'ajouter aux 622 équipements mis en place en 2020 toujours dans les régions et les districts.