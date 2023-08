Conseil présidentiel sénegalo-gambien/ Lutte contre la coupe et le trafic illicites de bois : Le Président Macky Sall aux trafiquants: " Nous ne leur laisserons aucun répit".

À l'occasion de la troisième session du Conseil présidentiel sénegalo-gambien, le Président Macky Sall a fustigé la coupe et le trafic illicites de bois.



À l'en croire, ce phénomène " continue de décimer nos forêts et de mettre en péril les conditions de vie de nos populations. Il nous faut poursuivre sans cesse la lutte contre ce fléau. Si nous baissons les bras, les dommages seront irréparables", a-t-il déclaré.



" C’est toute notre biodiversité qui va disparaitre. À la pace de la forêt nous aurons le désert", a-t-il averti.



Avant de mettre en garde les auteurs. " Je redis fermement aux trafiquants et à leurs complices que nous ne leur laisserons aucun répit. Nous continuerons de mobiliser tous les moyens nécessaires pour mettre fin à leur pratique criminelle".