Conseil interministériel rentrée scolaire 2023-2024 « Je vous exhorte à être déterminés et engagés » (Amadou Bâ, PM)

A l’occasion du conseil interministériel sur la rentrée scolaire 2023-2024 ouvert ce vendredi 22 septembre 2023 aux sphères ministérielles Habib Thiam de Diamniadio, le Premier ministre a rappelé «que la rentrée scolaire de cette année revêt une importance particulière, car elle survient dans un contexte de défis multiples auxquels nous devons faire face de manière résolue. Il engage le gouvernement à assurer que chaque enfant, quelle que soit sa situation économique, ait un accès équitable à une éducation de qualité » fait savoir Amadou Bâ qui ajoute que « je vous exhorte tous à travailler main dans la main, à être déterminés et engagés dans la poursuite de cet objectif vital pour notre nation »







Devant les membres du gouvernement, le Premier ministre engage les ministres concernés sur une dynamique patriotique. « Nous devons veiller à ce que nos enseignants soient bien formés, motivés et bien rémunérés, car ce sont eux qui façonnent l'avenir de notre nation. Nous mettrons en place des programmes de formation continue pour nos éducateurs et encourageons l'innovation pédagogique. Nous travaillerons à garantir que chaque enfant ait les mêmes chances de réussir ».







Ainsi, pour mieux appréhender l’année scolaire, Amadou Bâ a mis en exergue les principaux axes sur lesquels le gouvernement doit concentrer ses efforts pour une rentrée scolaire réussie. « L’hygiène et la propreté dans nos écoles, la santé des élèves et du personnel éducatif, la lutte contre les inondations » liste-t-il. Et pour réussir la résolution de ces défis complexes, le PM annonce la nécessité d’une coordination étroite entre les ministères et les acteurs gouvernementaux concernés. Surtout établir des mécanismes de coordination efficaces pour assurer que les ressources et les efforts sont déployés de manière stratégique.