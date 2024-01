Conseil constitutionnel : Le parrainage de Karim Wade validé !

« Une Étape importante franchie : le Conseil Constitutionnel a constaté que mon dossier de candidature était complet et a validé nos parrainages pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. C'est le résultat de notre unité et de notre travail acharné. Merci à tous »! C’est le message du candidat du parti démocratique sénégalais qui vient de tweeter après la validation de ses parrainages. Son mandataire, Magatte Sy , confiant : « tout est ok »! Se réjouit-il annonçant le retour imminent de leur candidat.