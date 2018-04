Congrès des FDS : « Mon interlocuteur, ce n’est ni Idrissa Seck, ni la Génération Y, mais le peuple sénégalais » (Babacar Diop, FDS)

Comme annoncé précédemment, le parti Forces Démocratiques du Sénégal (FDS) était en congrès constitutif ce samedi 07 avril 2018 au Théâtre National Daniel Sorano. Une occasion pour le Dr Babacar Diop de jeter les bases de son nouveau parti. « Nous sommes un mouvement de gauche, progressiste et patriotique », a-t-il précisé. Pour l’ancien socialiste, le parti FDS est particulièrement dédié aux victimes et aux oubliés par le régime en place, ainsi qu’à la jeune génération.



L’ancien secrétaire général du mouvement Jeunesse pour la Démocratie et le Socialisme regrette le fait que le Sénégal n’a jamais pu changer d’alternative, mais seulement d’alternance depuis 1963. En effet, Babacar Diop considère que le pays n’a pas de problème avec des hommes politiques, mais plutôt de système politique.



Interpellé sur la présence d'Idrissa Seck au congrès, le sieur Diop affirme sans ambages : « mon interlocuteur, ce n’est ni Idrissa Seck, ni la génération Y, c’est le peuple sénégalais. »



Avant de terminer son allocution, Babacar Diop a donné rendez-vous aux sénégalais dans 15 jours pour la publication du manifeste sous forme de projet audacieux que son parti compte proposer au peuple sénégalais...